Tredici: scopriamo l'ora di uscita delle nuove puntate su Netflix

Come avete visto nel trailer della terza stagione di Tredici, le prossime puntate racconteranno la storia dell'omicidio di Bryce Walker e ci mostreranno gli sconvolgenti segreti dei protagonisti dello show targato Netflix che ha fatto parlare molto di sé. In uscita il 23 agosto, scopriamo a che ora potremo iniziare a vedere gli episodi inediti.

Tutti gli appassionati del teen drama potranno iniziare la loro maratona delle vicende di Clay, Tony, Jessica, Alex e Tyler a partire dalle ore 9 del mattino, quando saranno disponibili tutti i tredici episodi della serie. La storia è ambientata otto mesi dopo la conclusione della seconda stagione, nel cast troveremo quindi Dylan Minette, Christian Navarro, Alisha Boe, Miles Heizer, Justin Foley e Ross Butler. Vedremo quindi come continuerà l'adattamento dell'omonimo libro scritto da Jay Asher ed edito in Italia nel 2008 da Mondadori, in cui viene raccontata la tragedia del suicidio di Hannah Baker.

Siamo sicuri che sarete entusiasti di sapere che Tredici è stata rinnovata per una quarta ed ultima stagione che avrà l'arduo compito di chiudere definitivamente le vicende degli studenti di Liberty High.

