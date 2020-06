Tredici e quel sorprende finale della serie Netflix: cosa ne pensate?

Si è conclusa definitivamente la serie prodotta da Netflix: come avete potuto leggere in una precedente notizia, Tredici non avrà una quinta stagione, anche a causa degli eventi mostrati nel finale dello show.

Il triste destino riservato a Justin ha sorpreso tutti i fan: dopo essere svenuto durante il ballo di fine anno, il personaggio ha scoperto di soffrire di HIV. Non solo, infatti la malattia non era mai stata trattata, diventando così AIDS. Clay non sapeva della condizione di Justin, nonostante fosse consapevole che facesse uso di droghe pesanti, ma in breve tempo il personaggio interpretato da Brandon Flynn è costretto ad usare un ventilatore per un'infezione ai polmoni, mentre i suoi genitori e gli altri si ritrovano per dirgli addio e per ringraziarlo del modo in cui ha sempre aiutato i suoi amici. Durante il suo funerale possiamo assistere ad un importante discorso di Phylicia Rashad, mentre Clay immagina di parlare con il suo amico morto.

Nel frattempo le indagini sulla morte di Bryce si sono concluse senza nessun arresto, mentre la scena finale della serie ci mostra Tony e Clay dire addio per sempre alla cittadina in cui sono vissuti. Infine vi segnaliamo questa interessante intervista a David Druin di Tredici, invece se ancora non l'avete lette, ecco le nostre prime impressioni sulla serie Netflix.