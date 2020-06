Tredici, la stagione finale arriva su Netflix: tutti i dettagli

Dopo l'ultima intervista a David Druin di Tredici, vi segnaliamo l'arrivo nel catalogo di Netflix della quarta stagione dello show, che concluderà definitivamente una delle serie più famose degli ultimi anni.

A partire dalle ore 9:00 di oggi venerdì 5 giugno, sono disponibili le dieci puntate che compongono la stagione finale dello show, e a differenza di molte altre serie presenti nella piattoforma streaming statunitense, sono già presenti tutte le puntate, pronte per essere viste dagli appassionati dello show. Clay e i suoi amici hanno ormai raggiunto l'ultimo anno del liceo, ma prima di poter conseguire il diploma dovranno fronteggiare le conseguenze degli eventi che hanno sconvolto la Liberty High School.

Oltre al ritrovamento delle armi di Tyler, che il ragazzo aveva nascosto buttandole in mare, seguiremo anche la storia di Winston, deciso a scoprire tutti i retroscena sulla morte di Montgomery, ucciso in prigione dopo le vicende delle scorse stagioni. Ritroveremo quindi il cast composto da Dylan Minnette, Christian Navarro, Alisha Boe, Brandon Flynn, Miles Heizer e gli altri.

Per concludere vi segnaliamo il trailer dedicato a Tredici, serie di successo mondiale ispirata al romanzo omonimo scritto da Jay Asher, e che ha fatto il suo debutto nel catalogo di Netflix il 31 marzo 2017.