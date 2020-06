Tredici: la storia tra Monty e Winston si è conclusa degnamente? Ne parla Deaken Bluman

Il sorprendente finale di Justin ha sorpreso tutti i fan di Tredici, ma abbiamo avuto modo di approfondire la sorte anche di altri personaggi, tra cui Winston e Monty.

Sebbene quest'ultimo fosse già morto, gli autori hanno pensato di inserire una scena immaginaria che ricongiungesse i due amanti, liberi di vivere la loro relazione in occasione del ballo scolastico. A tal proposito Deaken Bluman, interprete di Winston, ha rivelato alcuni retroscena interessanti a TvLine:

"È stato grandioso lavorare con Timothy in quella scena. È un bravissimo attore. Siamo entrambi del Michigan, e ciò ha gettato le basi per l'intesa tra Winston e Monty fin dall'inizio. Ci ha fatti incontrare Netflix, e neanche sapevano che eravamo quasi vicini. Ho avuto i brividi quando ho letto la scena del ballo per la prima volta. Ho mandato un messaggio a Timothy e gli ho detto: 'Sono davvero felice per la scena".

Nonostante Winston non sia riuscito a scagionare Monty dalle ingiuste accuse di omicidio agli occhi della legge, ha comunque ottenuto una confessione: "Qualcuno ha finalmente detto a Winston la verità. Non è mai voluto andare dai poliziotti, quello che voleva erano risposte". L'attore ha dichiarato che il suo personaggio alla fine non ha ottenuto ciò che voleva, ma ciò di cui aveva bisogno , anche se persino lui avrebbe gradito dei flashback che spiegassero più approfonditamente la loro storia d'amore: "Nello sviluppare quella relazione, mi riferivo sempre a dei flashback che in realtà non sono mai stati presenti nella serie: noi che salivamo in macchina per andare a Palm Springs nel weekend, che ascoltavamo della buona musica, che ci conoscevamo meglio e iniziavamo davvero ad essere innamorati. Le persone non hanno potuto vedere tutto ciò, ma spero che lo abbiano intuito. Non era solo una cosa di una notte. C'è stato molto amore tra di loro e si sono divertiti insieme".

Bluman si è detto dispiaciuto per il fatto che alla fine Winston sia rimasto da solo e che sia stato ferito, ma ha dichiarato che succede spesso quando qualcuno sta cercando la verità. Per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione della quarta stagione di Tredici, ricordandovi che la serie Netflix non avrà una quinta stagione.