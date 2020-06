Tredici: la storyline di Justin poteva essere migliore? Facciamo il punto della stagione 4

Dopo lo scioccante finale della quarta stagione di Tredici molti fan della serie hanno lamentato una certa approssimazione nello sviluppo del personaggio di Justin Foley negli ultimi episodi: facciamo quindi il punto della situazione e scopriamo cos'è che fa scricchiolare l'intera trama, ovviamente a meno di qualche spoiler.

Già a metà stagione si è iniziato ad intuire che un importante lutto avrebbe accompagnato il season finale e, di episodio in episodio, abbiamo scoperto che l'ultimo membro del cast a lasciare lo show sarebbe stato Brandon Flynn, interprete di Justin.

Il ragazzo aveva infatti risultato positivo al test per l'HIV, ma la noncuranza per la sua condizione, il suo passato nella prostituzione e l'abuso di sostanze stupefacenti hanno rapidamente peggiorato la sua condizione, tanto che proprio a causa delle complicazioni Justin ha perso la vita alla fine dello show.

Ciò che in molti hanno lamentato è l'atteggiamento dell'intera produzione verso la complessa tematica delle malattie sessualmente trasmissibili che in questo caso è oscillato tra lo stereotipo e il disinteresse nell'illustrare quanto normale possa essere oggi la vita di un sieropositivo. Per queste persone le accortezze sono ovviamente doverose, ma grazie a nuovi farmaci le aspettative di vita si sono allungate moltissimo rispetto a quelle degli anni '70 ed '80, senza contare che il costruirsi una carriera ed una famiglia sono obiettivi più che realizzabili e decisamente concreti.

I produttori avrebbero perso anche l'occasione di approfondire i numerosi metodi di prevenzione della malattia, mentre alcuni hanno notato un atteggiamento molto più empatico verso il personaggio di Bryce Walker, che nelle precedenti stagioni aveva stuprato numerose compagne di scuola, tra cui Hannah Baker.

Che fossero voluta o meno, queste incoerenze narrative e rappresentative hanno perplesso molti fan: cosa ne pensate? Avreste trattato diversamente questi temi? Fatecelo sapere nei commenti e per scoprire altri sviluppi della produzione passate dalla nostra recensione a caldo della quarta stagione di Tredici.