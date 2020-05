Tredici, il trailer dark della stagione finale: per Clay finirà in tragedia?

Possiamo finalmente mostrarvi il primo e atteso trailer ufficiale della quarta e ultima stagione di Tredici, una delle serie più seguite e di successo della piattaforma che alla sua quarta annata ha deciso (coscienziosamente) di chiudere i battenti delle storie e dei misteri di Clay Jensen (Dylan Minnette) e dei suoi compagni liceali.

Come è possibile ammirare anche dal trailer, sembra proprio che l'ultima stagione sarà anche la più dark e tormentata, soprattutto per Clay, divorato da sensi di colpa e tormenti interiori che non riesce a scrollarsi di dosso, neanche grazie all'aiuto del terapista (Gary Sinise). Il finale del trailer lo mostra poi con un coltello in mano e coperto di sangue, davanti a tutti i suoi compagni. Incubo o realtà? Finirà male per lui?



Con la quarta stagione di Tredici in arrivo su Netflix nei prossimi giorni, dunque, la serie chiuderà i battenti: a spiegarne le ragioni è stato lo stesso showrunner Brian Yorkey. "Ad un certo punto, nel mezzo dei lavori per la seconda stagione, ho come avuto l'impressione che la serie sarebbe dovuta durare quattro stagioni" ha spiegato l'autore.

"Sono sempre stato un po' diffidente sulle serie ambientate a scuola che durino più di quattro stagioni, perché le superiori durano quattro anni. Portare questi personaggi al diploma prima di lasciarli alle loro occupazioni future mi sembra la cosa più logica" ha poi concluso Yorkey.



Tredici 4 uscirà il prossimo 5 giugno.