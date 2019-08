Tredici, ecco il trailer e la data di uscita della terza stagione!

Netflix si traveste da Babbo Natale fuori stagione e regala ai fan di Tredici la sorpresa più inaspettata: nel mezzo di questo primo assolato giorno d'agosto è infatti stato rilasciato il primo trailer della terza stagione della serie, correlato alla data di uscita della stessa.

Partiamo dalla seconda, che è questione decisamente di urgente: manca davvero poco all'uscita della terza stagione della serie su Hannah Baker e dintorni, che stando a quanto annunciato esordirà su Netflix il prossimo 23 agosto, senza distinzione tra i vari Paesi in cui è disponibile l'utilizzo della piattaforma.

Il trailer ci mostra i vari personaggi in un'intensa concatenazione di sguardi, per concludersi con i protagonisti stessi fermi davanti a una bara. Chi è la vittima stavolta? A rivelarcelo è la foto sul quale immediatamente indugia la telecamera: Bryce Walker è morto, chi sarà stato ad ucciderlo?

Questa la sinossi ufficiale della serie: "Otto mesi dopo aver impedito a Tyler di compiere un atto estremo durante il ballo di primavera, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach cercano in tutti i modi di proteggere il segreto di Tyler, mentre lo aiutano a riprendersi dall’accaduto. Una tumultuosa partita di football di inizio anno culmina con la scomparsa di un giocatore e Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. Sarà una figura esterna al gruppo a guidarli nel corso delle indagini, approfondimenti che potrebbero mettere a nudo i loro segreti più profondi. La posta in gioco è sempre più alta, anche le azioni nate con le migliori intenzioni possono cambiare una vita per sempre".

Netflix ha rilasciato, oltre al trailer, anche alcuni poster dei personaggi. Tredici, lo ricordiamo, era tornata recentemente al centro di alcune polemiche a causa della rimozione della scena del suicidio di Hannah Baker, soluzione però approvata dall'AFSP.