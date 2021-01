Che fine ha fatto Tredici? Viaggio nel passato di Dr. House

A causa della messa in onda in Italia quasi parallela a quella americana della settima stagione, nel 2011 molti fan di Dr. House si sono chiesti che fine avesse fatto Tredici, ovvero Remy Hadley, il personaggio fittizio interpretato da Olivia Wilde.

Olivia Wilde aveva già chiesto più volte un momento di pausa per dedicarsi al cinema, in particolare al film Cowboys & Aliens, ma nessuno si sarebbe aspettato un allontanamento così repentino da Dr. House. La penultima volta che l'abbiamo vista, infatti, è stato nella premiere della settima stagione quando aveva fatto credere al suo team di voler andare a Roma a seguire delle cure sperimentali per la sua malattia di Huntington.

Un’assenza lunga, la sua, tanto da spingere i produttori ad affiancare al gruppo tutto maschile capitanato da Hugh Laurie una donna, interpretata da Amber Tamblyn, nei panni della giovane dottoressa Masters. In realtà, poi, il personaggio sarebbe comparso nell’episodio “The Dig”, in cui si sarebbe scoperto che il personaggio di Tredici era stato in galera e da quel momento in poi avrebbe accompagnato Dr. House fino alla fine della serie.

Dopo aver scontato la sua condanna in prigione, la dottoressa viene riassunta da House, che le promette che quando sarà il momento sarà lui a effettuarle l'eutanasia. Nell'ultima stagione Tredici si trova una compagna e nell'ultimo episodio Tutti muoiono, come tutti gli altri, crede che House sia davvero morto in un incendio e al funerale nel suo elogio funebre fa capire a tutti quanto avesse apprezzato l'offerta dell'ex capo di effettuare per lei l'eutanasia. Perché? Semplicemente perché il motivo della sua incarcerazione fu proprio quello di aver effettuato illegalmente l'eutanasia al fratello che soffriva della sua stessa malattia.

Di Dr. House, comunque, ricorderete inoltre la sua zoppia che spesso lo rendeva veramente insopportabile caratterialmente, ecco spiegato il motivo di tale problema.