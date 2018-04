Tremors: SyFy cancella definitivamente il pilot della serie TV con Kevin Bacon

A 25 anni di distanza dall'uscita del primo film della saga, i fan di Tremors erano entusiasti all'idea di un adattamento televisivo che ne avrebbe continuato le vicende. Le speranza sono state però infrante in data odierna poichè il network SyFy ha deciso di cancellare il pilot dello show ancor prima della sua messa in onda.

Kevin Bacon, grande protagonista della pellicola del 1990 e che qui avrebbe ripreso il ruolo di Valentine McKee, ha commentato la decisione del network attraverso un post su Instagram che recita:

"Purtroppo il mio sogno di rivisitare il mondo di Perfection Valley non diventerà realtà. Anche se abbiamo finito di registrare un pilot fantastico, SyFy ha deciso di non procedere oltre. Voglio ringraziare il fantastico cast e tutti coloro che hanno lavorato sodo dietro le quinte. E fate sempre attenzione ai Graboids".



Il pilot era stato scritto da Andrew Miller e diretto da Vincenzo Natali, e vedeva un cast composto da Emily Tremaine, Megan Ketch e Shiloh Fernandez, tutti uniti per affrontare le gigantesche creature sotteranee.

Vi ricordiamo che già nel 2003 era stata mandata in onda su Sci-Fi Channel una serie che portava il titolo di Tremors: The Series, progetto ispirato ai primi tre film della saga, ma che fu poi cancellata dopo tredici episodi. Evidentemente il destino di questo franchise non è legato al mondo televisivo.

Se siete ancora curiosi di assistere alla guerra contro i viscidi Graboids, dunque, non vi resta che attendere Tremors: A Cold Day in Hell, sesto film della saga che uscirà direttamente in Home Video il 1 maggio. Al momento non sappiamo se vedrà la luce anche da noi in Italia ma, dato il successo del franchise, tutto è possibile.