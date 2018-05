Tremors: il trailer della serie tv cancellata pubblicato sul web

Come noto, Syfy ha deciso tempo fa di cancellare Tremors, la serie tv basata sul film con protagonista Kevin Bacon. Nonostante la decisione, che ha diviso il pubblico, sul web è approdato il trailer del progetto, visualizzabile come sempre in calce alla notizia.

I dettagli sul progetto, sin dal momento dell'annuncio, sono pochi. Secondo quanto riferito da alcune fonti ben informate sulla questione, la serie tv sarebbe dovuta essere un sequel del film originale, ambientata nella piccola città nel deserto di Perfection, nel Nevada, dov'è nata l'epidemia di graboid.

Kevin Bacon, l'attore ora cinquantanovenne, avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Valentine “Val” McKee, ed in una dichiarazione rilasciata poco dopo l'annuncio si era detto molto deluso per la decisione presa dal network, in quanto affascinato dall'idea di tornare ad interpretare Val.

Il pilot della serie era stato diretto da Vincenzo Natali, a sua volta direttore di Cube e Splice, basato sulla sceneggiatura di Andrew Miller, il creatore di The Secret Circle. Bacon si era detto felice di aver ripreso per la prima volta il ruolo interpretato nel film. Il cast comprendeva anche PJ Byrne (Rampage), Shiloh Fernandez (Evil Dead) e Emily Tremaine (The Blacklist).

Come sempre, fateci sapere attraverso i commenti cosa ne pensate del trailer.