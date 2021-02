Tribes of Europa: Primo trailer per la serie Netflix dai creatori di Dark

Gli appassionati della serie TV di Netflix Dark aspettavano con ansia la nuova opera di Baran Bo Odar e Jantje Friese, ecco quindi il primo trailer e la data di uscita dello show post apocalittico intitolato Tribes of Europa.

In calce alla notizia è presente il primo trailer della nuova serie nata dalle menti dei creatori di Dark, nei 2 minuti di filmato possiamo quindi scoprire qualche dettaglio in più riguardo le vicende di Tribes of Europa. L'opera è ambientata nel 2074, dopo che un non specificato evento ha distrutto la società come la conosciamo, il mondo è quindi ora diviso in varie tribù e i protagonisti Kiano, Liv ed Elja saranno costretti ad abbandonare il loro gruppo, denominato Origine.

Per ora non conosciamo i nomi degli altri personaggi presenti nelle puntate dello show, invece nel video è presente la data di uscita della prima stagione di Tribes of Europa: sarà disponibile infatti a partire dal prossimo 19 febbraio, anche se non è ancora stato annunciato se saranno pubblicate a cadenza settimanale o se invece saranno già presenti tutte le puntate. Se invece non avete mai visto gli episodi della serie di Baran Bo Odar e Jantje Friese, vi segnaliamo la nostra recensione della prima serie dei creatori di Tribes of Europa.