Triple H conferma: 'Presto The Undertaker avrà un nuovo ruolo nella WWE'

The Undertaker ha dato il suo ultimo saluto alla WWE negli ultimi momenti della Survivor Series il mese scorso. E mentre Mark Calaway continua ad insistere che la sua carriera sul ring sia finita, sembra che il suo tempo il wrestling in generale non si sia ancora concluso.

La conferma arriva da Triple H che durante la teleconferenza post-show di NXT TakeOver: WarGames di domenica ha dichiarato che il Becchino sta lavorando per diventare il prossimo anno un allenatore per il WWE Performace Center.

"Posso dirti questo, che ogni volta che Taker è coinvolto in qualcosa che riguarda il wrestling, ogni volta che ha varcato queste porte, tutti quelli che sono qui ne sono stati entusiasti. Tutti escono da qui con una prospettiva diversa, un nuovo punto di vista, ed è uno dei ragazzi più informati che sia mai stato nel settore, credo. Anche io imparo da lui ogni volta che gli sono vicino".

Insomma a detta del collega, quello di allenatore sarebbe un ruolo perfetto per The Undertaker: "Adesso sta cercando, credo, di passare alla fase successiva della sua vita e ne abbiamo parlato molto, vorrebbe rimanere qui in qualche modo. Bisogna vedere comunque come andranno le cose il prossimo anno. Penso che sia coinvolto, solo ... non posso sottolineare abbastanza quanto questa cosa sarebbe d'impatto per tutti".

Vi ricordiamo che nei mesi scorsi la WWE ha celebrato i 30 anni di carriera di The Undertaker.