Tripletta per Snowpiercer: online data di uscita, poster e trailer ufficiale

Mentre iniziano ad arrivare i primi nomi di attori presenti nella seconda stagione di Snowpiercer, i fan dell'originale film diretto da Bong Joon-ho hanno ricevuto numerose informazioni riguardo la serie, tra cui trailer e data di uscita.

Il video, che trovate in calce alla notizia, ci permette di dare un primo sguardo al lavoro di Graeme Manson, già conosciuto per il suo lavoro in "Orphan Black". Protagonisti saranno gli attori Daveed Diggs e Jennifer Connelly, grazie a loro scopriremo cosa rimane dell'umanità dopo che sono passati sette anni dall'evento che ha reso la Terra un mondo completamente di ghiaccio.

Le puntate saranno ambientate interamente su un treno, dove abitano gli esseri umani rimasti, sempre in viaggio e con una netta e crudele divisione in classi sociali. La prima stagione farà il suo debutto il prossimo 31 maggio, sul canale statunitense TNT. Ancora non sappiamo chi si occuperà di trasmetterlo in Italia, ma visti i grandi nomi collegati al progetto siamo sicuri che è solo questione di tempo prima che venga annunciato anche nel nostro paese.

Nelle scorse settimane era anche stato condiviso un breve prologo animato di Snowpiercer, in cui il protagonista dello show racconta gli eventi precedenti alla prima stagione. Per concludere vi segnaliamo anche il poster di Snowpiercer, che potete trovare più in basso.