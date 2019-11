Trolls - La festa continua!: online il primo trailer della nuova stagione

L'adorabile banda animata targata DreamWorks torna con una nuova stagione di Trolls - La festa continua! e ora è stato pubblicato il primo trailer, nel quale vengono rivelate diverse sequenze interessanti che riguardano personaggi come Branch, in preda al panico mentre scava una buca e scopre un particolare troll.

Il personaggio di Branch è al centro del trailer, insieme a Smidge, che Branch troverà profondamente inquietante per un motivo ben preciso. Nel trailer sono presenti diverse sequenze interessanti che i fan potranno apprezzare nella nuova stagione.

Trolls - La festa continua! è prodotta da DreamWorks Animation ed è stata pubblicata su Netflix a partire dal gennaio 2018.

In Italia lo show viene trasmesso dal canale Frisbee dal settembre dello stesso anno.



Il cast vocale originale di Trolls - La festa continua! è composto da Skyler Astin, Amanda Leighton, Kari Wahlgren, David Flynn e Ron Funches.

La serie è basata sul film Trolls, diretto del 2016 da Mike Mitchell e Walt Dohm e a sua volta basato sulle bambole Troll dolls, ideate da Thomas Dam.

Il film venne candidato ai premi Oscar per la miglior colonna sonora a Can't Stop the Feeling! nel 2017. Il cast vocale del film era ricco di star come Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel e Russell Brand.

Nel 2020 arriverà Trolls World Tour, sequel di Trolls, di cui sono stati diffusi i character poster e il trailer a giugno.