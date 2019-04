Il trono di spade 8: il primo episodio piratato 54 milioni di volte nelle prime 24 ore

Il finale de Il trono di spade è lontano ancora qualche settimana ma un record potrebbe essere già a portata di mano. Lo show HBO è sulla buona strada per diventare la serie tv più scaricata illegalmente dell'anno intero. La première dell'ottava stagione, che ha debuttato domenica scorsa, ha fatto registrare 54 milioni di download illegali.

I dati sono forniti da un report di Muso, azienda che si occupa del monitoraggio della pirateria digitale. Per fare un paragone basandoci essenzialmente sulle cifre, 'solo' 17 milioni di persone hanno visto legalmente il primo episodio de Il trono di spade, secondo i dati raccolti da Nielsen.

Ciò significa che le visualizzazioni piratate hanno imperversato, anche se le messe in onda ufficiali erano ancora abbastanza popolari da permettere a HBO di lanciare il più grande evento in un giorno della sua storia.



Circa il 76,6% degli utenti ha guardato la puntata in maniera illegale; tra i Paesi nel mondo è l'India ad per fatto registrare un numero elevato di visualizzazioni di questo tipo; 9,2 milioni di visualizzazioni, seguita dalla Cina con 5,2.

Al terzo posto gli USA con quasi 4 milioni di visualizzazioni illegali. Non una grande novità per la serie.

L'ottava stagione de Il trono di spade finirà per concludere il lungo conflitto fra Westeros e l'esercito di non morti di White Walkers.

Tra i fan dello show, George Lucas era sul set, per dare un'occhiata alle riprese conclusive. Uno stuolo di fan impazziti ha assistito in questi giorni alla première, con la reazione veemente di Kit Harington nei confronti dei critici della serie.