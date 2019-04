Il Trono di Spade 8, i fan si lamentano per la fotografia troppo scura del terzo episodio

La puntata intitolata "The Long Night" e diretta da Miguel Sapochnik, che nei giorni scorsi ne aveva anticipato le atmosfere survival horror , come previsto è stata interamente ambientata di notte e ha scatenato le proteste (e battute) di molti fan che a quanto pare non hanno apprezzato la fotografia molto buia dell'episodio .

Alcuni fan de Il Trono di Spade avevano fatto notare già nei primi episodi che la fotografia della nuova stagione appariva a tratti molto scura, quasi da impedire la perfetta visione di alcune scene. Questa notte è andato in onda l'attesissimo episodio della battaglia di Grande Inverno , e a quanto pare le cose non sono migliorate.

how do u switch this show from night mode — Desus Nice (@desusnice) 29 aprile 2019

tonight’s recap by Han Solo pic.twitter.com/ZGeCdvOqMb — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 29 aprile 2019

just an incredible episode so far pic.twitter.com/43JpqyvWbj — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 29 aprile 2019

did HBO call this the largest battle in cinematic history knowing we wouldn’t be able to see if that claim was true — tc (@chillmage) 29 aprile 2019