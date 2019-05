Il Trono di Spade 8, le immagini ufficiali del quarto episodio

Mentre si tirano le somme di The Long Night, tra polemiche sulla fotografia troppo scura e alcuni record battuti, è comunque tempo di guardare già oltre la sontuosa Battaglia di Grande Inverno verso il quarto episodio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, di cui sono stata diffuso alcune immagini ufficiali.

La sconfitta del Re della Notte da parte di Arya (Maise Williams) ha posto fine all'avanzata dei White Walkers e del loro esercito di non morti sul Westeros, a quanto pare definitivamente, dato che era proprio la magia de Il Re della Notte a mantenere vivi tutti i suoi sottoposti, polverizzati in una nube di ghiaccio dopo l'attacco a sorpresa della ragazza.



Il prossimo passo - come preventivato da molti - sarà muovere la guerra definitiva ad Approdo del Re e a Cersei, che aspetta con l'ormai fidato Euron Greyjoy al fianco e alla Compagnia Dorata l'arrivo di Deanerys e Jon, sperando in realtà siano loro i suoi ultimi avversari e non l'esercito dei non morti. Come noi sappiamo e forse Cersei ancora no, però, a scendere saranno proprio le truppe rimanenti del Nord e di Deanerys, che deve comunque fare i conti con la perdita totale di tutti i Dothraki e di gran parte degli Immacolati.



Nelle immagine diffuse della HBO possiamo dunque ammirare i preparativi strategici per la guerra contro Approdo del Re, i funerali dei caduti durante la Battaglia di Grande Inverno e l'arrivo delle truppe di Deanerys nella Capitale dei Sette Regni, ma anche Cersei e Euron che se la ridono alla finestra del loro castello.



Il quarto episodio dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda il prossimo 5 maggio.