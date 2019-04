Il Trono di Spade 8: Jon Snow è terrorizzato nelle nuove immagini del terzo episodio

HBO ha pubblicato (via TV Line) delle nuove immagini ufficiali tratte dal nuovo episodio de Il Trono di Spade, il terzo dell'ottava e ultima stagione.

La morte bussa alle porte di Grande Inverno e le immagini, che come sempre potete trovare in calce alla notizia, ci mostrano un assaggio di quella che sarà la puntata più lunga (e forse struggente) dell'intera serie. Jon Snow ha il terrore in volto, Sansa si trova nelle cripte in attesa di sapere il suo destino così come Tyrion e Varys, mentre la neo cavaliere Brienne è intenta a guidare il fianco sinistro dell'esercito al fianco di Jamie.

L'episodio sarà diretto da Miguel Sapochnik, regista che ha già ampiamente dimostrato la sua abilità di messa in scena con l'apprezzattissimo episodio "La battaglia dei bastardi", nel quale abbiamo assistito ad un lungo e spettacolare piano sequenza svoltosi all'interno dello scontro tra gli eserciti di Jon Snow e Ramsey Bolton. Il resoconto dal set di Entertainment Weekly aveva confermato che il nuovo episodio presenterà la più lunga battaglia consecutiva mai vista in televisione. Per saperne di più potete dare un'occhiata al teaser dell'episodio 8x03 de Il Trono di Spade.

Il terzo episodio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade andrà in onda nella notte tra il 28 e 29 aprile, precisamente alle 03.00 su Sky Atlantic. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione della puntata 8x02 de Il Trono di Spade.