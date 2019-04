Il Trono di Spade 8, Lena Headey non era convinta di una particolare scena della première

Il Trono di Spade è finalmente tornato con la sua ottava e ultima stagione, di cui è andata in onda ieri la premiere sulla HBO e su Sky Atlantic, e mentre è stato diffuso online il promo del secondo episodio, è l'attrice Lena Headey a parlare della sua Cersei e di una particolare scena della première.

Se state continuando a leggere, significa che avete visto il primo episodio dell'ottava stagione o che non temete spoiler, ma se non fosse così vi invitiamo a non proseguire oltre, così da non anticiparvi nulla sulla serie.



Quando il viscido Euron Greyjoy sbarca ad Approdo del Re con la Compagnia Dorata, con i suoi soliti modi arroganti pretende il suo "premio", che come ricorderete è la stessa Cersei, diventare il suo re e mettergli in grembo un figlio. La regina è inizialmente titubante e minaccia con il suo fare stizzito ma divertito Euron, eppure alla fine cede alla sua richiesta, spaventata di una possibile ritorsione di un prezioso alleato. I due fanno sesso e Euron scherza sull'accondiscendenza finale di Cersei, chiedendole addirittura se fosse stato meglio "di Robert e di Jamie".



Cersei è diventata famosa per essere una donna forte e diabolica, calcolatrice, dunque ha sorpreso molti fan vederla cedere così facilmente a un tipo come Euron, cosa che a quanto pare turbava e non convinceva neanche la Headey, che parlando con Entertainment Weekly ha spiegato: "Continuavo a dire 'non lo farebbe, non lo farebbe, continuerebbe a lottare', ma gli showrunner sanno ovviamente quello che fanno e sono fermamente convinti che Cersei sia disposta a tutto pur di riuscire nel suo piano".



Continua l'attrice: "Cersei è l'ultima sopravvissuta della storia e si rifiuta di inginocchiarsi. Alla fine, però, si vede costretta ad andare dove non vorrebbe andare, per giunta con chi non vorrebbe essere". Pilou Asbaek, interprete di Euron, ha anche rivelato: "Ci sono state molte discussioni su questa scena. Ne abbiamo discusso così tanto che a un certo punto ci siamo detti 'forse è troppo", per poi decidere però di provare per vedere se poteva funzionare. A volte devi mostrare lati diversi di un personaggio, devi sorprendere te stesso come attore e devi sorprenderti anche come personaggio".



Il Trono di Spade tornerà la prossima settimana con il secondo episodio.