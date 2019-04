Il Trono di Spade 8: Maisie Williams parla del finale del terzo episodio

Nella notte è andato in onda "The Long Night", quello che probabilmente possiamo definire l'episodio più atteso di tutto Il Trono di Spade senza contare il finalissimo dello show. Attenzione seguono spoiler!

L'episodio incentrato sulla monumentale battaglia di Grande Inverno si è concluso con la sconfitta del Re della Notte per mano della giovane di Arya Stark, che contro ogni pronostico ha salvato (letteralmente) dalla morte tutti gli abitanti di Westeros compreso Jon Snow, colui che fin dall'inizio sembrava essere l'eroe destinato a sconfiggere una volta per tutte il capo degli Estranei.

Parlando con Entertainment Weekly, l'interprete di Arya Maisie Williams ha parlato proprio del sorprendente finale dell'episodio: "E' stato incredibilmente emozionante. Ma ho pensato immediatamente che tutti l'avrebbero odiato; che Arya non se lo sarebbe meritato. La cosa più difficile di qualunque serie è quando costruisci un cattivo che sembra impossibile da sconfiggere e poi viene battuto. Deve essere fatto in maniera intelligente, altrimenti le persone pensano 'Beh, non dovrebbe essere un problema se una ragazzina gli salta addosso e lo pugnala'. Devi renderlo alla grande. Quando l'ho detto al mio ragazzo mi ha risposto 'Mmm, non dovrebbe spettare a Jon?'"

Girare l'essenziale scena con Carice van Houten (Melisandre) le ha però dato fiducia sul senso del compito assegnato ad Arya: "Quando abbiamo girato con Melisandre ho capito che l'intera scena metteva insieme tutte le scorse sei stagioni - quattro se contiamo da quando Arya è arrivata alla Casa del Bianco e Nero. Tutto si riduce a quel momento. E' anche inaspettato e questo è ciò che fa lo show. Quindi ho pensato 'Fatti da parte Jon, tocca a me."

Anche lo stesso interprete di Jon Snow Kit Harington è rimasto stupito dal twist finale: "Ero molto sorpreso, pensavo sarebbe toccato a me! Ma mi piace. Dà un senso e un obiettivo all'allenamento di Arya. E' molto meglio il modo in cui lei l'ha fatto. Credo che a qualcuno ci rimarrà male nel non vedere lo scontro tra il Re della Notte e Jon, molti si aspettano un combattimento epico che non accadrà - ma questo è un classico del Trono. E' la cosa giusta da fare per i personaggi. E' anche bello che sia toccato a qualcuno che non ti aspetti. La ragazzina che pugnala l'uomo."

L'episodio, soprattutto nei minuti finali, da sempre la sensazione che l'epico scontro tra Jon e il Re della Notte stia per accadere, e questa a quanto pare è stata una scelta precisa del regista Miguel Sapochnik, che ha spiegato ad EW la sua intenzione di disorientare gli spettatori in attesa dell'impresa di Arya: "Ho pensato 'Se vedo Arya correre allora so che farà qualcosa'. Così abbiamo deciso di non farla più vedere e lasciarla come sorpresa, puntando tutti i riflettori su Jon - perché Jon è sempre il salvatore. Così lo abbiamo seguito in uno shot continuo per far pensare agli spettatori che toccherà a lui, ma poi fallisce. Fallisce all'ultimo minuto. Quindi spero che sia stato un bel twist che nessuno si aspettava."

L'episodio 8x04 de Il Trono di Spade andrà in onda su Sky Atlantic nella notte tra il 4 e il 5 maggio, esattamente alle ore 03.00. In attesa di scoprire quale sarà il destino dei superstiti della battaglia di Grande Inverno potete dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 8x03 de Il Trono di Spade.