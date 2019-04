Il Trono di Spade 8, Miguel Sapochnik sul terzo episodio: 'E' un survival horror'

Se seguite Il Trono di Spade avrete molto probabilmente sentito parlare di Miguel Sapochnik, il regista che ha diretto alcuni degli episodi più apprezzati - e importanti - dello show come "Aspra Dimora", "La battaglia dei bastardi" e "I venti dell'inverno".

La sua abilità nel mettere in scena grandi sequenze d'azione non poteva che portare HBO ad affidargli anche il terzo episodio della stagione finale, nel quale potremo finalmente assistere alla battaglia di Grande Inverno che metterà di fronte il popolo di Westeros e gli Estranei, i vivi e i morti.

Molti dettagli sull'episodio sono già stati resi noti dal resoconto dal set di Entertainment Weekly, che oggi ha pubblicato delle nuove parti dell'intervista rilasciata proprio da Sapochnik durante la visita sul luogo delle riprese.

Dopo aver confermato le enormi difficoltà produttive - si parla di giornate di lavoro da quasi 18 ore - e l'ispirazione alla Battaglia del Fosso di Helm de Il Signore degli Anelli, il regista ha parlato in particolare del tono dell'episodio facendo anche riferimento ad un grande cult di John Carpenter.

"E' un survival horror. Questo è l'episodio per me. Se guardi Distretto 13 - Le brigate della morte e i film in cui c'è un gruppo sotto assedio, di solito sono presenti un cast corale e un tema centrale. Quindi ho cercato di capire di chi fosse la storia. E' molto diverso da ciò che ho fatto in precedenza, che in genere era visto dalla prospettiva di Jon. Qui c'è un cast di circa 20 persone e ognuno deve avere la sua importanza. E' molto complicato perché ho capito che le migliori sequenze di battaglia hanno un punto di vista preciso, e qui il punto di vista è obiettivo anche quando passi da una storia all'altra. Perché quando fai avanti e indietro la prospettiva diventa obiettiva che tu lo voglia o no. Continuavo a pensare 'Quale storia sto raccontando adesso? E cosa la frane dal diventare riuscita?'"

L'episodio 8x03 de Il Trono di Spade arriverà su Sky Atlantic nella notte tra il 28 e 29 aprile, precisamente alle ore 03.00, e promette uno degli scontri più epici mai visti nella storia della televisione, e non solo. In attesa di sapere chi sopravviverà allo scontro tra vivi e morti, potete dare un'occhiata all nostra recensione del secondo episodio, intitolato "Un cavaliere dei sette regni".