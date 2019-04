Il Trono di Spade 8: online il teaser del terzo episodio!

HBO ha diffuso in rete il teaser ufficiale del terzo episodio della stagione finale de Il Trono di Spade, in onda domenica prossima. Attenzione seguono spoiler.

L'episodio di stanotte si è concentrato sulla potenziale ultima notte di tutti i personaggi presenti a Grande Inverno, in procinto di affrontare l'attesissima battaglia contro gli Estranei. L'episodio si è concluso sulle note della Jenny's Song cantata da Podryck con l'esercito del Re della Notte alle porte di Casa Stark.



Il teaser, che potete trovare in alto, ci da un piccolo assaggio di quello che sarà l'episodio più lungo de Il Trono di Spade con una durata di ben 82 minuti. La battaglia di Grande Inverno è stata diretta da Miguel Sapochnik, che ha già mostrato le sue abilità registiche con l'ormai iconico episodio "La battaglia dei bastardi".



Un resoconto dal set di Entertainment Weekly aveva confermato che l'episodio in questione conterrà la battaglia consecutiva più lunga mai realizzata in televisione, e presenterà insieme il maggior numero di personaggi principali sin dall'esordio dello show. A causa dei grandi impegni produttivi il programma di riprese è in seguito diventato noto come "The Long Night".



Il terzo episodio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade debutterà nella notte tra il 28 e il 29 aprile, per la precisione alle ore 03.00 su Sky Atlantic in contemporanea con la release su HBO.