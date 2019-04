Il trono di spade 8: reazione veemente di Kit Harigton nei confronti dei critici

Kit Harington ha mandato un messaggio molto forte ai critici de Il trono di spade, esprimendo la propria opinione su quello che pensano dell'ottava stagione. Kit Harington è tornato nei panni di Jon Snow per l'atto conclusivo di una delle serie televisive più amate ed elogiate di tutti i tempi, che tra poche settimane chiuderà i battenti.

"Al di là di quello che si pensi di questa ottava stagione, non voglio sembrare cattivo nei confronti dei critici, ma ogni critico che passa mezz'ora a scrivere male di questa stagione ed esprime giudizi negativi può andare a farsi fottere" ha dichiarato l'attore nel corso di un'intervista a Esquire, sottolineando quanto tempo e lavoro ci voglia nello scrivere un episodio de Il trono di spade.



La serie ha appena debuttato con la première dell'ottava stagione, ricevendo sinora ottime valutazioni dalla stampa e dai fan. E proprio per tutta la mole di lavoro che si accumula dietro ad una produzione del genere che Kit Harington ribadisce:"So quanto lavoro ci abbiamo messo per fare questa cosa. E so quanto le persone ci tengono. So anche quanta pressione il pubblico metta su questa produzione e quante notti insonni abbiamo passato a lavorare allo show perché per il pubblico è importante. Si preoccupano della storia, dei personaggi e non vogliamo deluderli" ha specificato l'attore.

Che poi conclude:"Se vi sentite offesi, non me ne importa niente. Ognuno di noi ce l'ha messa tutta ed è così che mi sento. Alla fine nessuno è più fan della serie di noi. Lo stiamo facendo per noi stessi. Questo è tutto quello che possiamo fare e sono felice che lo abbiamo fatto fino alla fine".

Record di ascolti della première a parte, Il trono di spade è destinato a trascinare milioni di fan fino alla fine di quest'ultimo ciclo d'episodi.

Un inizio avvincente che ha riservato alcuni cameo inaspettati nel primo episodio.