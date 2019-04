Il trono di spade 8: svelati i cameo del primo episodio

Nel corso delle prime sette stagioni de Il trono di spade non sono mancati vari cameo che hanno visto personalità famose partecipare alla serie HBO. Alcuni erano cameo più sottili, come quello di Will Champion dei Coldplay, altri più evidenti come quello di Ed Sheeran. Ma nella première dell'ottava stagione un paio di famosi fan erano presenti.

Dei fan d'eccezione che hanno ottenuto il trattamento principale della serie: essere uccisi in maniera brutale.

In una scena in cui Theon salva Yara dalla nave di Euron, si vedono la star di It's Always Sonny in Philadelphia, Rob McElhenney e Martin Starr di Silicon Valley.

Entrambi gli attori, grandi appassionati della serie, hanno avuto il loro 'momento di gloria' nello show, subendo una classica fine di GOT.

A confermare questa partecipazione è stato proprio Rob McElhenney, pubblicato una foto del suo cameo su Instagram.



Il primo episodio dell'ottava stagione de Il trono di spade ha fatto registrare il record di ascolti con 17 milioni di spettatori.

Una serie che ha creato uno dei maggiori seguiti di sempre per quanto riguarda il piccolo schermo, contando milioni di appassionati in tutto il mondo. Ieri vi abbiamo raccontato anche le novità della sigla della nuova stagione dello show, che proseguirà nelle prossime settimane su Sky Atlantic.

Le avventure de Il trono di spade stanno volgendo alla conclusione e tra poco tempo sapremo quale sarà il finale di una delle serie più acclamate di tutti i tempi.