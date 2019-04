Il Trono di Spade 8: il teaser 'Aftermath' anticipa le conseguenze dell'attesa battaglia

HBO ha diffuso in rete un nuovo intrigante teaser dell'ottava stagione di Game of Thrones, la cui premiere è attesa tra meno di due settimane. Intitolato 'Aftermath', il filmato sembra mostrare una Grande Inverno devastata dall'importante battaglia che metterà di fronte i vivi e i morti.

Il teaser, che potete trovare in calce alla notizia, si apre con lo stendardo sventolante degli Stark e ci mostra in particolare alcuni oggetti chiave dei protagonisti della serie. Tra questi, che sembrano essere stati abbandonati in seguito alla grande battaglia, segnaliamo la spilla da Primo Cavaliere di Tyrion Lannister, la spada "Ago" di Arya Stark, la mano d'oro di Jamie Lannister, la catena di Daenerys e infine la spada di Jon Snow, la ormai leggendaria Lungo Artiglio. Il teaser si conclude con l'arrivo in lontananza di uno degli Estranei.

Dopo i recenti promo, HBO ha deciso di stuzzicare i fan dello show con un teaser molto particolare e che include probabilmente immagini più simboliche che effettivamente tratte dagli episodi. Stando al teaser sembra infatti che gli Estranei abbiano preso il sopravvento sul popolo di Westeros, ma sarà davvero così?

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade arriverà sui nostri schermi il prossimo 14 aprile. Nel frattempo, oltre ad alimentare il già smisurato hype dei fan, il network ha annunciato l'arrivo di uno speciale documentario dedicato alle riprese della stagione finale che andrà in onda una volta conclusa.