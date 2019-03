Il Trono di Spade: scelti cinque nuovi regular per il cast del presule

HBO sta assemblando il cast del prequel del Trono di Spade conosciuto come The Long Night, anche se George R.R. Martin ha smentito l'ufficialità del titolo in questione.

Dopo la recente aggiunta di Miranda Richardson, i produttori hanno scelto ben 5 nuovi attori che faranno parte del cast dello show. Stiamo parlando di Marquis Rodriguez (When They See Us), Richard McCabe (Philip K. Dick's Electric Dreams), John Hefferman (Dracula) John Simm (Strangers), e Dixie Egerickx (The Secret Garden). Tutti e cinque sono stati ingaggiati come series regular. Nel cast troveremo, tra gli altri, anche Naomi Watts, Josh Whitehouse e Naomi Ackie.

Creata da Jane Goldman e lo stesso Martin, lo show sarà basato su una storia ideata dai due. Il prequel sarà ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, e racconterà la caduta del mondo dalla Golden Age per arrivare ai periodi più oscuri della storia di Westeros. Non sappiamo ancora molto della trama, ma sappiamo che il prequel tratterà gli Estranei, la cui origine una delle componenti principali dello show, i misteri dell'est e la leggenda degli Stark. A proposito della casata di Grande Inverno, le interpreti di Arya e Sansa Stark hanno recentemente confermato che i due personaggi continueranno a collaborare anche nell'ottava stagione.