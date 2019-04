Il Trono di Spade, come si stanno preparando gli Stark per la battaglia di Grande Inverno?

La stagione finale de Il Trono di Spade è ormai alla porte, e nel frattempo gli interpreti dei giovani Stark ci raccontano come i loro personaggi si stanno preparando all'attesissima battaglia di Grande Inverno, lo scontro che metterà di fronte una volta per tutte i vivi e i morti.

"Nella scorsa stagione eravamo un po' diffidenti l'una dell'altra perché Arya era così diversa da come la ricordava Sansa quando erano bambine," ha detto Sophie Turner (Sansa Stark) durante una recente intervista con IndieWire parlando della Stark più giovane, ormai arrivata al culmine della sua evoluzione da spietata assassina. "Ora hanno capito che queste differenze sono molto utili, hanno lavorato molto bene insieme, e si vogliono ancora molto bene. Quindi ora cercheranno di abbracciare queste differenze ed trarne qualcosa di utile."

La storyline di Arya Stark è sicuramente una delle più appassionanti dello show, e la sua trasformazione è arrivata giusto in tempo per l'imminente battaglia contro gli Estranei (e non solo). "Credo che Arya sia molto tranquilla," ha commentato Maisie Williams, interprete della giovane di casa Stark. "La cosa che più la stressa è il conversare con le persone. Quindi se c'è un grande scontro alle porte lei pensa 'Finalmente, passiamo al combattimento'. Non bada ai convenevoli."

Non poteva mancare all'appello anche Isaac Hempstead-Wright, interprete di uno dei personaggi più peculiari de Il Trono di Spade: Bran Stark aka Il Corvo con Tre Occhi. "La settima stagione è stata molto opprimente per lui perché ha praticamente scaricato nella sua testa tutta la storia dell'universo," ha dichiarato l'attore. "Quindi è risultato comprensibilmente esausto. Ma penso che nell'ottava stagione sarà un Bran leggermente più saggio. Più simile al Corvo con Tre Occhi di Max von Sydow che abbiamo visto nella sesta stagione.

L'ottava e ultima stagione dello show debutterà domani 14 aprile. Siete ancora in tempo per dare una rapida occhiata agli episodi imprescindibili de Il Trono di Spade consigliati dal produttore Bryan Colman. Ricordiamo che HBO sta sviluppando anche il primo spin-off de Il Trono di Spade, il cui episodio pilota sarà girato in estate.