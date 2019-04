Il Trono di Spade: l'episodio 8x02 è il quarto più visto di sempre!

Dopo la premiere record e Il Trono di Spade è arrivato un quasi inevitabile leggero calo di ascolti. Secondo quanto riportato da Variety infatti, il secondo episodio dell'ottava stagione è stato visto su HBO da 10,29 milioni di spettatori.

Ciò rappresenta un calo del 12,5% rispetto agli 11.76 milioni che hanno visto le premiere della stagione, ma i numeri in questione sono tutt'altro che scoraggianti: l'episodio intitolato "A Knight of the Seven Kingdom" è comunque diventato il quarto episodio più visto della storia dello show dopo i due episodi finali della settima stagione e la già citata puntata record.

Ricordiamo che questi numeri sono relativi solamente al canale via cavo di HBO, prendendo in considerazione tutte le piattaforme infatti lo scorso episodio aveva raggiunto i 17,4 milioni di spettatori - senza ovviamente contare che circa il 76% degli utenti ha guardato lo show con metodi illegali.

Confrontando invece il nuovo episodio con il secondo della settima stagione, intitolato "Stormborn" e andato in onda a luglio 2017, scopriamo che dalla scorsa stagione gli ascolti dello show sono aumentati del 10,6%.

Il terzo episodio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade debutterà in Italia alle 03.00 del 29 aprile, ovviamente su Sky Atlantic. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 8x02 de Il Trono di Spade.