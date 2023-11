Il Trono di Spade, George Martin svela 8 spin-off in sviluppo

L'universo di Game of Thrones è pronto a espandersi sempre di più: il creatore di Westeros, George Martin ha svelato che gli spin-off del Trono di Spade potrebbero essere ben otto seppur, al momento, pare che solo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight abbia ricevuto il via libera da HBO.

Seppur non ci siano aggiornamenti concreti dello spin-off su Jon Snow, la notizia che un altro tassello è pronto ad ampliare l'amatissimo universo del Trono di Spade è comunque una buona notizia: "Presto pianificheremo anche la terza stagione di House of the Dragon - ha detto Martin secondo IGN - ma ci sono anche gli otto spin-off che stiamo sviluppando. Solo uno ha il via libera, ma ci stiamo lavorando".

Ma quali storie ha intenzione di portare George Martin sul piccolo schermo? Lo scrittore non ha rivelato i suoi progetti ma ci vocifera che sulla strada dell'adattamento televisivo ci siano "The Sea Snake" che racconterà le avventure di Corlys Velaryon, " Ten Thousand Ships" che avrà come protagonista Nymeria fondatrice della casa Dorne ( i fan sono sempre contenti se in mezzo ci sono i draghi),

"The Golden Empire" che dovrebbe essere una serie animata con influenze orientali. Non dimentichiamo Flea Bottom che esplorerà il quartiere più povero di Approdo del Re ossia il Fondo delle pulci e infine la serie TV sulle mitiche gesta di Aegon il Conquistatore oltre allo spin-off sequel degli eventi di Game of Thrones con protagonista Jon Snow.

Mentre House of the Dragon 2 ha una data, i progetti di HBO su Game of Thrones sull'eroiche figure leggendarie di Westeros sono appena iniziati!