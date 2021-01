Il Trono di Spade: le più gravi decisioni di Daenerys che hanno stravolto Game of Thrones

Sarebbe un eufemismo dire che Daenerys Targaryen ha avuto un arco narrativo turbolento in Game of Thrones. È stata presentata come la ragazza timida venduta e usata da uomini potenti prima di diventare gradualmente una delle figure più potenti del mondo, una liberatrice e alla fine un tiranno assassino.

Anche se Daenerys ha compiuto del bene durante tutta la serie, il suo percorso turbolento verso il finale ha in gran parte oscurato quei momenti. Inoltre, dato quello che ha fatto nell'ultima stagione, ci sono alcuni segnali precedenti che testimoniano come Deanerys è sempre stata più sadica di quanto pensassimo. Ecco, quindi, alcune tra le azioni peggiori che Daenerys Targaryen ha commesso in Game of Thrones.



Il primo riguarda l'invasione di Westeros. Sebbene abbia un enorme esercito alle spalle, potenti alleati e tre draghi adulti, l'invasione da parte di Daenerys non procede agevolmente come pianificato. A causa di una scarsa pianificazione militare, subisce diverse sconfitte. Di conseguenza, decide di mostrare la portata del suo potere. Spoglie di guerra mette in mostra una delle scene più epiche dello spettacolo e dimostra che Daenerys e i suoi draghi sono virtualmente inarrestabili. Tuttavia, è un altro esempio di uso di forza eccessiva da parte della madre dei draghi soprattutto quando ha continuato a bruciare e massacrare gli uomini dei Lannister per dispetto.



Daenerys fa un buon lavoro circondandosi di saggi consiglieri, ma anche in questo caso non sempre le piace essere interrogata dai suoi seguaci. Varys è uno dei suoi consiglieri di cui si fida meno. Si preoccupa sempre di più dei suoi modi tirannici ma lei rifiuta di ascoltare la ragione. Alla fine, Varys non vede altra scelta che complottare contro di lei e cercare di far prendere il suo posto a Jon Snow. Daenerys lo scopre e fa bruciare Varys vivo. Mentre il tradimento dovrebbe essere punito, Varys aveva ragione e ucciderlo ha dato la sensazione che lei si rendesse conto di non essere un buon sovrano, ma solo uno spregevole tiranno.



La sceneggiatura dell'ultima stagione dello spettacolo è stata pesantemente criticata soprattutto per quanto riguarda alcune scelte illogiche come la morte del drago di Daenerys, Rhaegal. La morte è insensata soprattutto perché avviene mentre il drago sta volando in aria e viene improvvisamente abbattuto da Euron Greyjoy e dalla Flotta di Ferro. Nel dietro le quinte, gli showrunner hanno spiegato che Daenerys si è semplicemente dimenticata della Flotta di Ferro. Questa è una svista molto grande per qualcuno che cerca di conquistare Westeros.



Jon Snow e Daenerys sembravano una coppia destinata a stare insieme. Entrambi erano leader forti ed eroici, tuttavia, era impossibile superare il fatto che erano imparentati essendo zia e nipote. Sfortunatamente, questo non li ha fermati. Mentre la rivelazione che sono imparentati arriva dopo che si sono riuniti, la notizia sorprendentemente non sembra influenzarli troppo. Mentre Jon diventa più riluttante, Daenerys è ancora disposta a portare avanti la loro relazione inappropriata e inquietante.



Infine l'evento clou. Dopo otto stagioni in cui gli spettatori tifano per Daenerys affinché potesse prende il Trono di Spade, finalmente accade. Ma lo spettacolo ancora una volta getta una svolta crudele nel far diventare Daenerys la regina della follia nel suo assedio ad Approdo del Re. La trasformazione sembrava troppo brusca per alcuni fan, ma il rifiuto di Jon di lei, la morte di diversi cari e le persone che la vedevano come un invasore piuttosto che come una liberatrice la mandano oltre il limite. Vedere questa grande eroina bruciare vive persone innocenti è stato un momento davvero scioccante e rimane uno dei momenti televisivi più controversi della memoria recente.



