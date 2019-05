Game of Thrones: un dettaglio nei libri anticipa un triste destino per Verme Grigio?

Nella saga letteraria del Trono di spade si racconta che Naath, nota anche come isola delle farfalle, causi una febbre mortale per gli stranieri che vi si recano. Alla fine della serie tv, Verme grigio si trasferisce in quel luogo credendo che sia l'inizo di una vita più tranquilla, ma forse proprio lì potrebbe incontrare la morte.

Come chi ha già visto il finale di stagione saprà (su Everyeye.it trovate la recensione all'ultima puntata di Game of Thrones), il personaggio di Verme Grigio del Trono di spade parte per Naath, nella speranza di godere di un'esistenza più tranquilla di quella finora vissuta.

Il motivo di un simile trasferimento è dovuto probabilmente al fatto che l'isola è la terra di nascita di Missandei, la fedele ancella di Darnerys e amata di Worm, la quale una volta aveva espresso il desiderio di ritornare di nuovo nelle spiagge della sua infanzia, luoghi che si caratterizzavano per la loro pace.

Dato che la giovane è stata brutalmente decapitata, visitare quei luoghi rappresenta dunque per l'ex schiavo un modo per ricongiungersi in parte alla fidanzata.

Ma quello che appare come un posto idilliaco per gli autoctoni forse non lo è altrettanto per chi viene da fuori. Nel libro, infatti, si menziona un male noto come la febbre della farfalla, che provoca dolorosi spasmi muscolari, fino a provocare sudori fatti di sangue e la perdita della pelle dal corpo.

Benché sia presente nei libri di George Martin, nella serie tv di HBO questa caratteristica dell'isola di Naath non è mai accennata, per cui può darsi che i due showrunner di Game of Thrones, David Benioff e D. B. Weiss, non abbiano tenuto in considerazione questa tremenda fine per il personaggio di Verme Grigio.