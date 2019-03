Il Trono di Spade: HBO annuncia un documentario sull'attesa stagione finale

Le nuove foto promozionali di Tyrion, Daeneris e Jon diffuse oggi ci hanno ricordato che manca ormai poco alla stagione finale de Il Trono di Spade. In occasione della tanto attesa conclusione dello show, HBO ha annunciato un regalo speciale in arrivo per tutti i fan della serie.

Si tratta di Game of Thrones: The Last Watch, un documentario di due ore sul making of dell'ottava stagione. Il documentario, descritto dal network appunto come un "bonus" per i fan, andrà in onda il 26 maggio, circa una settimana dopo l'uscita del series finale.

Come abbiamo potuto leggere nel resoconto della set visit di Entertainment Weekly, le riprese della stagione sono state tutt'altro che banali. Il regista del terzo e quinto episodio Miguel Sapochnik - lo stesso che ha diretto La battaglia dei bastardi - ha spiegato che La battaglia di grande inverno conterrà la più lunga sequenza di battaglia mai filmata e metterà insieme il più grande numero di personaggi principali dello show fin dal suo inizio. Le grandi ambizioni del finale unite al racconto delle terribili esperienze vissute dagli attori durante le riprese potrebbero rendere il documentario qualcosa di imperdibile per gli ammiratori di Westeros.

Game of Thrones: The Last Watch è stato affidato a Jeanie Finlay, filmmaker che nella sua carriera ha diretto documentari come Seahorse, Orion: The Man Who Would Be King e Pantomime.