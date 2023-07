Il trono di spade, HBO sospende il contratto con George RR Martin

George R.R. Martin, celebre e stimato autore de Il trono di spade, ha reso noto che la HBO avrebbe sospeso il contratto da oltre un mese, a causa dello sciopero indetto dalla Writer's Guild of America quasi tre mesi fa. L'autore e l'emittente avevano un accordo di esclusiva che hanno portato alla realizzazione della serie e del suo spin-off.

"Il mio accordo con HBO è stato sospeso il 1° giugno", ha scritto Martin nel suo ultimo post sul blog Not A. "Ho ancora del lavoro di cui occuparmi, ovviamente. In questo, sono uno dei pochi fortunati. Questi scioperi non riguardano in realtà gli scrittori già affermati o produttori o showrunner, la maggior parte dei quali sta bene. Stiamo scioperando per gli scrittori esordienti, gli story editor, gli studenti che sperano di entrare, l'attore che ha quattro battute nei film, il ragazzo al suo primo lavoro nello staff che sogna di creare il suo show un giorno, come ho facevo io negli anni '80".

Martin ha anche rivelato che tutti i negoziati tra AMPTP e WGA si sono bloccati quando lo sciopero è iniziato a maggio. "È difficile raggiungere un accordo quando l'altra parte non si presente nemmeno al tavolo delle trattative", ha aggiunto. "Mi sono unito alla WGA nel 1986 e ho affrontato diversi scioperi con loro. Abbiamo realizzato guadagni tutti insieme, ma alcuni problemi sono più importanti di altri."

L'autore de Il trono di spade ha aggiunto che lo sciopero del 2023 è il più importante della sua vita. "Un produttore è stato citato la scorsa settimana dicendo che la strategia di AMPTP era di resistere fino a quando gli scrittori non avessero iniziato a perdere le loro case e appartamenti, il che ti dà un indizio di ciò che stiamo affrontando", ha spiegato. "Ma lo stiamo affrontando. Non ho mai visto una tale unità nei sindacati."

Al momento tutto tace sullo spin-off di Jon Snow, annunciato tempo fa da Martin e da Kit Harington.

Per quanto riguarda la Stagione 2 di House of the Dragon, Martin ha dichiarato che tutti gli script sono stati completati mesi prima dello sciopero WGA, e per quanto ne sa, nessuna riscrittura è stata necessaria da allora. Ha confermato che House of the Dragon è ancora in fase di riprese perché il cast ha contratti Equity, e la produzione si svolge principalmente a Londra.

House of the Dragon 2 dovrebbe debuttare quindi entro il 2024.