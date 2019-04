Il Trono di Spade: l'interprete di Bran parla della teoria sul Re della Notte

Dopo quasi due anni di attesa Il Trono di Spade è tornato con la sua ottava e ultima stagione. In soli 5 episodi rimasti, anche se dal minutaggio molto elevato, lo show dovrà risolvere molti dei dubbi più dibattuti dai fan, tra cui la (potenziale) vera identità di Bran Stark.

Ospite ad una recente puntata del Jimmy Kimmel Live, l'interprete del personaggio Isaac Hempstead-Wright ha parlato di una delle teorie più in voga degli ultimi mesi, ovvero quella che prevedere la rivelazione di Bran Stark come vero Re della Notte.

Quando Kimmel gli ha fatto notare che molte persone pensano che ci sia un collegamento tra i due personaggi, l'attore ha risposto: "Si, l'ho sentito. Non posso negare né confermare."

Per la gioia del conduttore, Hempstead-Wright ha poi aggiunto: "Chi lo dice che il Re della Notte sia morto?" per poi aggiustare il tiro con un "Non lo so! Aiutami HBO!"

Infine l'attore ha confermato quello che già tutti sappiamo, ovvero che Bran è il Corvo con Tre Occhi. Ovviamente lo sviluppo della trama de Il Trono di Spade, un po' come quella di Avengers: Endgame, è assolutamente top secret, e Hempstead-Wright non ha alcuna intenzione di rivelarci ulteriori dettagli in anticipo.

L'attore ha poi raccontato alcune storie sui suoi compagni di college, che a quanto pare, un po' come tutti quelli che lo intervistano, cercavano di farsi rivelare qualche anticipazione sulla trama dello show: "Erano molti interessati a parlare con me e cercare di tirarmi fuori qualche spoiler. Una volta mi sono lasciato sfuggire per sbaglio uno spoiler gigantesco durante una lezione di matematica. Ho detto alla mia insegnante 'Si, sono diventato molto amico con Dean, che interpreta Tommen Baratheon, ed è un peccato che ora sia morto', e così mi hanno detto 'Non è morto! E' ancora vivo!"

Il secondo episodio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade debutterà nella notte tra il 21 e il 22 aprile, esattamente alle 03.00, su Sky Atlantic. Per saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione della puntata 8x01, premiere che ha registrato il record di spettatori de Il Trono di Spade.