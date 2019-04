Il Trono di Spade, l'interprete di Gendry: 'I fan mi scambiano sempre per Podrick!'

Il cast de Il Trono di Spade è indubbiamente uno dei suoi grandi punti di forza. In sette stagioni i fan hanno seguito le vicende di un numero spropositato di personaggi, molti dei quali hanno lasciato lo show da molto tempo, e a quanto pare qualcuno non riesce a ricordare perfettamente tutti i loro volti.

Joe Dempsie interprete nello show di Gendry, figlio bastardo di Robert Baratheon, ha dichiarato in una recente intervista con Entertainment Weekly di essere spesso scambiato per un altro membro del cast.

L'attore ha detto che la tonalità scura dei capelli permette a Gendry di distinguersi da Podrick (Daniel Portman), il fidato scudiero di Brienne, e quando l'intervistatore gli ha chiesto se i due venissero confusi anche nella vita reale ha risposto: "Succede sempre. In molte occasioni è capitato che mi dicessero 'Tu sei ne Il Trono di Spade, vero?', e dopo mi chiedevano se fossi il ragazzo goffo. Quindi io rispondevo 'No, ma lui è molto bravo'".

Per quanto riguarda l'attesissima ottava stagione, Dempsie ha parlato anche della futura riunione tra Gendry e Arya, personaggio che non vede dagli eventi della terza stagione: "Si riunirà con Arya. Torneranno in contatto e scopriranno cosa hanno passato quando erano separati. Mi sono trovato molto bene a lavorare con Maisie nelle prime tre stagioni, e ai tempi avevo già detto che è una delle attrici più talentuose con cui abbia mai lavorato - e non parlo solo di giovani, ma di attori generale. Credo sia addirittura migliorata, non solo nello show ma anche in altre cose, non vedevo l'ora di tornare sul set con Maisie."

La stagione finale de Il Trono di Spade debutterà il prossimo 14 aprile, e come ci ha ricordato il recente trailer ufficiale vedrà gli abitanti di Westeros impegnati nella battaglia contro gli Estranei, scontro che i fan attendono dal primissimo episodio dello show.