Il Trono di Spade: Kit Harington pagato di più di Sophie Turner, ma lei non se ne lamenta

Quando si parla di argomenti così “scottanti” si finisce spesso per alzare un polverone e, in questo senso, la storia di Hollywood è piena di avvenimenti simili. Questa situazione di disparità salariale ha coinvolto anche Il Trono di Spade e a rivelarlo è stata una delle sue protagoniste, l’attrice Sophie Turner, l’interprete di Sansa Stark.

La giovane attrice ventitreenne ha dichiarato sulle pagine del numero di maggio di Harper’s Bazaar U.K. che il suo fratellastro televisivo, Kit Harington, ha ricevuto un compenso maggiore per le riprese della ottava ed ultima stagione. Ecco quali sono state le specifiche parole di Sophie Turner:

“È un po’ complicato. Kit è stato pagato di più di me, ma ha avuto una storyline più grande. E per l’ultima stagione ha dovuto girare una cosa folle come circa 70 riprese notturne, mentre io non ne ho fatte molte. Ho pensato: ‘Sai cosa… ti puoi tenere i soldi’”.

Dal lungo report descritto ad inizio dello scorso mese da Entertainment Weekly sappiamo come Il Trono di Spade sia pronto a dare una nuova svolta epica nella storia della serialità televisiva con la lunga e cruenta battaglia di Grande Inverno. Siamo certi che in tal senso lo show non deluderà le aspettative dai fan così come più volte era stato garantito dagli addetti ai lavori. Le settimane di riprese notturne sono durate in totale ben 11 settimane e le rigide temperature di circa -30° hanno reso ancora più difficile la lavorazione di questo importante evento girato in notturna.