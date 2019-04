Il trono di spade: Maisie Williams da Jimmy Fallon e il pesce d'aprile su Arya

Una delle star de Il trono di spade, Maisie Williams, ha partecipato al The Tonight Show di Jimmy Fallon per parlare dell'ottava imminente stagione della serie, l'ultima del filone principale. L'attrice ha parlato anche del destino di Arya, il suo personaggio, lasciandosi sfuggire uno spoiler gigantesco: Arya Stark morirà nel penultimo episodio.

Non preoccupatevi, non vi abbiamo rivelato in anticipo nessun dettaglio dell'ultima stagione perché in realtà quello di Maisie Williams era semplicemente un pesce d'aprile.

Come per il resto del cast, anche alla Williams è proibito rivelare qualcosa sullo show, che tornerà in onda con i nuovi episodi da metà aprile.

L'interprete di Arya Stark ha scherzato sul fatto che la HBO l'avrebbe uccisa se avesse rivelato qualcosa ma poco dopo, mentre parlava dei migliori momenti del suo personaggio, si è lasciata sfuggire il destino a cui andrà incontro Arya, tentando di rimediare mettendosi le mani sulla bocca.



Jimmy Fallon mostra un'espressione scioccata e sembrava che Maisie Williams potesse scoppiare in lacrime da un momento all'altro, chiedendo:"È in diretta? Possiamo modificarlo?", con le mani tremanti. Fallon riavvia l'intero segmento e le dice di non preoccuparsi ma prima che il segmento possa andare avanti corre fuori scena, lasciando tutti stupefatti.



A quel punto il conduttore la porta nel backstage per rivelare a tutti che l'intera faccenda non era altro che un pesce d'aprile. Arya è al sicuro, per il momento. Nel video Aftermath, nel frattempo, erano state anticipate le conseguenze della battaglia.

Il trono di spade continua a far parlare di sé anche al di fuori degli episodi, che andranno in onda tra pochi giorni. Il salario di Kit Harington, per esempio, ha fatto discutere, dopo le dichiarazioni di Sophie Turner sulla differenza - giustificata, secondo l'attrice - tra i loro compensi.