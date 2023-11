Il Trono di Spade, quanto manca a Winds of Winter? Pessime notizie da George Martin

I fan e gli appassionati lettori de Il Trono di Spade stanno aspettando ormai da più di dieci anni l'uscita del nuovo romanzo della saga, The Winds of Winter, con George R.R. Martin che sta lavorando alla stesura del libro da tempo immemore. Lo stesso scrittore ha offerto un piccolo aggiornamento ai lettori, ma non è di quelli più rincuoranti.

Dopo aver accennato ai ritardi di The Winds of Winter, nel corso di una recente apparizione su Bangcast (via IGN), Martin ha ammesso di aver scritto solo 1100 pagine e di averne ancora centinaia da scrivere e ha persino suggerito che avrebbe dovuto scrivere libri più piccoli.

"La cosa principale che sto scrivendo, ovviamente, è la stessa... Vorrei poter scrivere velocemente come l'autore de L'ultimo re, Bernard Cornwell ma sono in ritardo di 12 anni su questo dannato romanzo e sto faticando", ha detto Martin dopo aver riconosciuto di aver fatto pochissimi progressi nell'ultimo anno.

"Ho scritto circa 1100 pagine ma me ne mancano ancora centinaia. È un grande libro madre. Forse avrei dovuto iniziare a scrivere libri più piccoli quando ho cominciato, ma è dura. È la cosa principale che domina la maggior parte della mia vita lavorativa".

Quest'ultimo aggiornamento di Martin colloca i progressi del romanzo più o meno esattamente al punto in cui si trovava nell'aggiornamento del dicembre 2022, quando aveva indicato di avere "altre 400, 500 pagine" da finire prima di concludere il romanzo.

Come se non bastasse, i fan di Game of Thrones hanno dovuto incassare un aggiornamento deludente sullo spin-off di Jon Snow. Casey Bloys, dirigente della HBO, ha recentemente confermato che lo spin-off, annunciato in precedenza e in fase di sviluppo, non ha ancora ottenuto il via libera ufficiale per la produzione di una stagione completa.

"Abbiamo sempre sceneggiature di Game of Thrones in fase di sviluppo. Abbiamo dato il via libera a A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight in primavera", ha recentemente dichiarato Bloys, CEO e presidente della HBO. "Non direi che c'è qualcos'altro in quel mondo che sia vicino al via libera o altro, ma stiamo sempre lavorando su sceneggiature e idee diverse".