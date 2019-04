Il Trono di Spade, nuovo promo ufficiale per l'ottava e ultima stagione

Mancano ormai 13 giorni totali all'arrivo della première dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, ma dopo le nuove foto ufficiali con Daenerys, Tyrion e Jamie, ecco adesso sbarcare online un nuovo promo che ci regala qualche scena inedita della conclusione della serie dei record.

Ci vengono mostrati nuovamente più o meno tutti i protagonisti nel mentre dell'organizzazione della difesa del Westeros dall'attacco in massa dell'esercito del Re della Notte, pronto ad attaccare il Nord per fare breccia nel territorio degli Uomini dopo aver distrutto la Grande Barriera e l'Ordine dei Guardiani della Notte.



Come sappiamo, uno degli episodi finali della serie diretto da Miguel Sapochnik sarà interamente dedicato alla battaglia finale di Grande Inverno, che porterà sul piccolo schermo una delle più grandi battaglia campali mai girate, tra scontri implacabili e destini manifesti pronti ad esplodere davanti ai nostri occhi, e nel nuovo promo possiamo anche averne un nuovo assaggio, specie quando vediamo inquadrata dal basso la gamba ossuta di un non morto pronto a marciare verso la capitale del Nord.



L'ottava e attesissima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda sulla HBO a partire dal prossimo 14 aprile, data ormai molto vicina. Non ci resta che attendere fiduciosi.