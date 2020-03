Lo troupe di WandaVision festeggia la fine delle riprese

Mentre c'è chi chiede di comparire nelle puntate di WandaVision, i fan della serie TV incentrata sui personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany saranno contenti di sapere che le riprese dello show si sono appena concluse.

Come potete vedere nel post di Instagram presente in calce alla notizia, tutti i numerosi tecnici al lavoro sulla serie hanno festeggiato la conclusione delle riprese di WandaVision. È un momento importante, perché da il via alla fase di post produzione, in cui si lavorerà sugli effetti speciali e sul montaggio degli episodi che compongono la prima stagione.

La festa si è tenuta allo Skyline Park di Atlanta, su Instagram sono presenti numerosi profili di persone che hanno lavorato alla serie, che ci permettono di dare un'occhiata più da vicino al cast presente durante i festeggiamenti. Mancano ormai nove mesi alla show, infatti la data di uscita è prevista per il prossimo dicembre, siamo sicuri quindi che in futuro saranno condivisi filmati e immagini da dietro le quinte della produzione.

Inoltre qualche giorno fa è comparsa in rete una foto scattata sul set di WandaVision, che ci ha permesso di scoprire qualche informazione in più sul personaggio di Monica Rambeau e dell'agenzia per cui lavora, apparsa per la prima volta negli Astonishing X-Men.