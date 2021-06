Dove si trova Alexandria di The Walking Dead? Viaggio sul set della serie

Alexandria è la location più longeva che abbiamo visto in The Walking Dead, sopravvissuta a tutti gli altri posti in cui i protagonisti avevano trovato rifugio durante l’apocalisse, è stata la loro casa per quasi un decennio.

La zona sicura di Alexandria, o semplicemente Alexandria, è una comunità che nel mondo di The Walking Dead si trova in Virginia, vicino a Washington, DC.

In realtà il set è situato nella città di Senoia, in Georgia, a pochi minuti da Atlanta. In Morgan St si possono vedere le barriere di lamiera che danno vita alla comunità di sopravvissuti in The Walking Dead. Tra le sue mura sono accaduti molti eventi, tragedie e cose belle, e sicuramente lo spettacolo non sarebbe lo stesso senza questo posto.



Nella città di Senoia sono state girate anche famose pellicole come Pomodori verdi fritti alla fermata del treno e A spasso con Daisy.



La fittizia Alexandria è letteralmente proprio dall'altra parte dei binari del treno di un'altra iconica ambientazione di The Walking Dead: Woodbury. Il quartiere utilizzato per le riprese, Main St, si trova sempre nella città di Senoia. I più attenti fan avranno notato che in alcuni episodi la torre dell'acqua e la casa in cui abitava il Governatore possono essere visti sullo sfondo.

Se vi capitasse di fare un viaggio da quelle parti non potete certo perdervi il Woodbury Shoppe che vende gadget di ogni tipo dedicati a The Walking Dead. C'è anche un piccolo museo di oggetti di scena al piano di sotto e il Waking Dead Cafe.

Un’altra tappa imperdibile per i fan è il diner Nic & Norman’s di proprietà di Norman Reedus (Daryl Dixon) e del produttore Greg Nicotero.



La cittadina ha abbracciato pienamente la serie tv accogliendo ogni anno la produzione e il cast e inoltre è possibile visitare i set grazie a dei tour dedicati per far immergere completamente i fan nel mondo degli zombie!



Le riprese dell'undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead sono attualmente in corso proprio in Georgia, diventata ormai la casa dello show. Date anche uno sguardo ai nuovi Funko Pop ispirati alla decima stagione di The Walking Dead in attesa dell'epico finale!