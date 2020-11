Dove si trova la casa di Dexter? Viaggio sui set della serie cult

Le otto stagioni di Dexter ci hanno fatto appassionare al serial killer interpretato da Michael C. Hall, un semplice tecnico della polizia scientifica di Miami con una doppia vita abbastanza movimentata.

Un assassino deve avere un posto sicuro in cui rivelare la sua vera natura e per Dexter Morgan quel posto era la sua casa, la location è situata al 8240 di Palm Terrace, Miami. Questo è il luogo di residenza di Dexter, dove vive per tutta la serie, tranne durante la quarta stagione e il finale della serie che ha deluso molto i fan.



Dopo il matrimonio con Rita, Dexter e la moglie acquistano una nuova casa nella periferia di Miami, poiché Dexter preferisce vivere nel suo appartamento, la casa viene infine venduta dopo la morte di Rita. Questa location si trova al 3319 di Meadow Lane, Miami.



Nei flashback della prima stagione, Dexter e sua sorella Deb vivono a Los Altos al 2431 Chatwin Avenue, Long Beach. La casa di Angel Batista si trova proprio accanto alla casa reale che funge da casa d'infanzia di Dexter.



Il bungalow sulla spiaggia di Deb si trova a Long Beach, mentre la casa del tenente di polizia Maria LaGuerta è al 3929 Locust Avenue, Long Beach. L'esterno del dipartimento di polizia di Miami è in realtà un amalgama di almeno cinque luoghi diversi che sono cambiati nel corso delle stagioni mentre l'interno della stazione di polizia era un set da studio, costruito all'interno del Sound Stage 16.



Showtime ha annunciato a sorpresa un revival di Dexter con i fan che si aspettano almeno qualcosa di meglio del controverso finale dell'ottava stagione. Abbiamo ricapitolato ciò che sappiamo del revival di Dexter e voi cosa vi aspettate?