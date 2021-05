Dove si trova la casa di How I Met Your Mother? Viaggio tra i luoghi della serie

I luoghi di una serie tv diventano un po’ anche i luoghi della nostra vita e quando pensiamo a How I Met Your Mother il primo luogo che ci viene in mente è senza dubbio il MacLaren's Pub, locale in cui Ted Mosby (Josh Radnor) e i suoi amici passano le loro serate a divertirsi, subito dopo ci viene in mente l’appartamento di Ted.

Quando la serie ha debuttato nel 2005, nessuno sapeva quanto sarebbe durata e se il pubblico l’avrebbe ben accolta. Un fatto interessante da sapere è che durante l'intera durata dello spettacolo, gli sceneggiatori hanno avuto un finale già scritto e pronto nel caso in cui How I Met Your Mother venisse cancellata ma per fortuna non è mai successo.



La serie creata da Craig Thomas e Carter Bays, ci ha accompagnato per nove anni mentre Ted cercava il vero amore romantico, raccontandoci la sua vita a New York insieme ai suoi amici: Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan), Barney (Neil Patrick Harris) e Robin (Cobie Smulders).



Essendo lo spettacolo ambientato a New York City è interessante scoprire quali luoghi sono stati utilizzati per le riprese e dov'è nata l'ispirazione per realizzarli. Un esempio è appunto il Pub in cui abbiamo visto i nostri protagonisti trascorrere la maggior parte del tempo mangiando, bevendo e semplicemente uscendo insieme. Hanno sperimentato praticamente tutto ciò che si può sperimentare in un pub durante il loro tempo lì ma il MacLaren non è in realtà un posto reale.

Il set è stato progettato ispirandosi a un pub realmente esistente a New York: il McGee's, che si trova al 240 West 55th Street a New York City. Il locale è stato ricostruito e nella serie vediamo parte del gruppo abitare in un appartamento proprio sopra di esso.

Nella realtà, ci sono degli appartamenti sopra il McGee's Pub su cui si basa il MacLaren's, ma non dove lo spettacolo li raffigura. Nello show l'appartamento si affaccia sull'ingresso del MacLaren's e i residenti possono vedere quando il pub è pieno.



Ted, Marshall e Lily vivono nell’Upper West Side di Manhattan, ma il McGee's non è lì nella realtà. L'edificio e l'appartamento sono usati per l'ispirazione, ma ciò che è raffigurato nello spettacolo non è reale. L'indirizzo effettivo dell'appartamento è all'angolo tra la West 75th Street e Amsterdam Avenue, ma non c'è nulla che lo renda riconoscibile. L'interno dell'appartamento si basa sulla casa "incredibilmente schifosa" di Craig Thomas mentre viveva a New York.



Un luogo reale che potreste visitare a New York però è il Corner Bistro che si trova al 331 di West Fourth Street ed è posto in cui fanno i migliori hamburger di New York come visto nel secondo episodio della quarta stagione intitolato Il migliore hamburger di New York (The Best Burger), riconoscimento dato da Marshall che per otto lunghi anni è stato alla ricerca del migliore hamburger della città.



