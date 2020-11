Dove si trova la casa di Walter White? Visitiamo il luogo più iconico di Breaking Bad

Una delle migliori serie degli ultimi 20 anni, e dal successo globale, è senza dubbio Breaking Bad, storico capolavoro firmato Vince Gilligan e che ha dato nuova linfa al genere crime drama, ri-canonizzandolo e portandolo a nuove vette, mai raggiunte prima. Il merito dello show è stato quello di aver cambiato gli standard registici per un serial.

Nell'attesa di scoprire come finirà l'altro capolavoro firmato Gilligan, ovvero Better Call Saul, e di vedere come la conclusione delle avventure di Saul Goodman coinciderà con le vicende narrate nella serie "sorella maggiore", abbiamo dedicato allo storico franchise firmato AMC una serie di approfondimenti utili e FAQ, per ricordarne l'importanza e l'impatto sociale avuto, come per esempio un focus sulle incredibili location di Breaking Bad, o il significato del titolo della serie Breaking Bad, oppure anche in che anni sia ambientato Breaking Bad. Oggi, invece, vogliamo tornare alla storia della produzione, per parlarvi di dove si trovi la casa dell'iconico protagonista dello show, ovvero Walter White, interpretato dal brillante Bryan Cranston.

Partiamo con ordine. La maggior parte della serie crime-drama è ambientata nella città di Albuquerque, nel New Mexico, e uno dei luoghi più importanti, dove avvengono tra le scene chiave e più clamorose dello show (sì, sappiamo che state pensando proprio a quella con protagonista Hank Schrader, interpretato da Dean Norris), è proprio casa White, dove Walter vive insieme alla moglie Skyler e il figlio Walter Junior (o Flynn) e la piccola Holly.

Dovete sapere, che la casa di Walter White esiste davvero! E si trova proprio ad Albuquerque, precisamente al 3828 Piermont Dr NE, Albuquerque, NM 87111. Una meta di pellegrinaggio che è diventata un vero e proprio must per i fan della serie, che decidono di andare a visitare i luoghi più iconici di Breaking Bad, ma che è stata anche al centro di diverse polemiche.

Il perché? Presto detto. La casa è stata acquistata, dopo la fine delle riprese, da una famiglia, che si è vista protagonista suo malgrado di una vicenda bizzarra: per diverso tempo, molti fan si sono cimentati nel riprodurre l'iconica scena che vediamo nel secondo episodio della terza stagione, Cavallo senza nome, nel quale Walter lancia una pizza sul soffitto di casa, dopo essergli stato impedito da Skyler (Anna Gunn) di tornare a casa. Ebbene, in molti fan si sono cimentati nel famoso "lancio della pizza", mettendo su tutte le furie la famiglia Quintana (i nuovi proprietari dell'abitazione) e Vince Gilligan stesso, che ha chiesto accoratamente di smetterla con uno scherzo di cattivo gusto del genere, poco divertente e decisamente irrispettoso.

E mentre vi lasciamo a un nostro approfondimento sull'importanza di Breaking Bad, ora la palla passa a voi: sapevate che l'abitazione di Walter White in Breaking Bad esisteva davvero? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!