Dove si trova l'IPM di Mare Fuori? Tutto sul luogo in cui è ambientata la serie

Da ormai quattro stagioni Mare Fuori ci racconta le vicende dei ragazzi dell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, permettendoci in qualche modo di sviluppare una certa familiarità con quel luogo che racchiude le difficili storie di chi è finito lì per errore o perché non aveva scelta. Ma vi siete mai chiesti dove si trovi?

Cominciamo a mettere in chiaro una cosa: l'IPM di Napoli, inteso come quello che ci viene materialmente mostrato nella serie... Non esiste! Quello che vediamo nello show che da anni registra numeri incredibili è infatti nient'altro che la sede della Marina Militare a Molo San Vincenzo, che naturalmente nulla ha a che vedere con la criminalità minorile.

Il vero Istituto Penitenziario Minorile di Napoli si trova invece a Nisida: girare da quelle parti gli episodi della serie TV del momento sarebbe però evidentemente risultato eccessivamente complicato, ragion per cui si è optato per una soluzione maggiormente praticabile. Nulla, naturalmente, che abbia impedito a Mare Fuori di macinare quei numeri impressionanti che la portano ancora oggi a farsi amare da milioni di spettatori: qualora voleste andare a visitare i luoghi in cui è ambientata la serie, però, chiedere in giro del vero IPM di Napoli potrebbe effettivamente portarvi fuori strada! Qui, comunque, trovate un nostro approfondimento sui posti in cui è stata girata Mare Fuori.

Su ASUS ROG Strix XG27AQ Monitor Gaming 27 in sconto oggi