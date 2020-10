Dove si trova Kattegat di Vikings? Scopriamolo insieme!

I fan ogni giorno sono alla ricerca di notizie, ma ancora non è stata annunciata la data d'uscita ufficiale per la seconda parte della sesta stagione di Vikings. Sebbene ormai dovrebbe mancare sempre meno tempo, l'unica cosa che ci resta da fare è attendere di scoprire quando potremo assistere alla conclusione delle vicende di Bjorn la Corazza.

Per arrivare al meglio preparati al finale della storia, che ci porterà verso l'ormai prossimo spin-off Vikings: Valhalla, abbiamo iniziato sulle nostre pagine una serie di approfondimenti utili per esplorare al meglio lo show, come per esempio tutte le incongruenze storiche presenti in Vikings. Oggi, invece, vogliamo tornare a parlarvi del set, e nello specifico, di una delle location più iconiche della serie, ovvero Kattegat. Dove si trova? È possibile visitarla? Scopriamolo insieme.

In Vikings, Kattegat è il nome della capitale del regno omonimo, il cui re attualmente è Bjorn la Corazza (Alexander Ludwig). Nello show, il villaggio si trova sulle coste della Norvegia meridionale, ed è da sempre stata una delle location fondamentali per la trama. La cosa che potrà sorprendere, tuttavia, è che malgrado la serie molto spesso si riferisca a fatti e luoghi storicamente attestati, Kattegat in realtà non si riferisce a un vero e proprio luogo, ma il suo nome è dato a uno stretto che si trova tra la Svezia, la Danimarca e la Norvegia. Percorrendo via mare la località si può arrivare al mar baltico, e si connette al ben più imponente Mare del Nord.

Il nome Kattegat deriva da una parola olandese la cui traduzione letterale potrebbe essere "buco del gatto", o "gola del gatto". Un nome di certo che non poteva avere il luogo: alcune fonti storiche accertano come lo stretto potesse essere chiamato, in epoca vichinga Jotlandshaf (lett. "mare dello Jutland", per via della vicinanza con la penisola danese).

Cosa che potrà ancor più sorprendere, è che nella serie TV le scene "ambientate" a Kattegat non sono state girate nello stretto menzionato sopra, ma in Nord Irlanda, nella contea di Wicklow. Nella location irlandese è possibile effettuare alcuni tour, della durata di mezza giornata, per scoprire i set della serie, e poter immedesimarvi nei vostri eroi preferiti.

