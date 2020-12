Dove si trova il MacLaren's Pub? Il locale di How i Met Your Mother esiste!

Chi di noi non ha mai sognato di andare a prendere una birra con i propri amici al famosissimo MacLaren's Pub di How I Met Your Mother? Il locale era il luogo di ritrovo dei protagonisti e molti momenti importanti dello spettacolo accadono proprio da MacLaren.

Il locale, così come il Central Perk di Friends e l'Arnold's di Happy Days è una location che compare in ogni episodio della serie mettendo lo spettatore a proprio agio e facendo nascere la voglia di frequentare quei locali sul serio.



Non tutti sono a conoscenza del fatto che il pub esiste davvero a New York e quello della serie è modellato su di esso. Il vero nome del pub è McGee’s Pub e si trova al 240 West 55th Street a New York City.



I creatori dello show Carter Bays e Craig Thomas erano soliti passare molto tempo da McGee’s e hanno ricreato quell’atmosfera nella loro serie di successo, il locale prende il nome da un produttore associato dello spettacolo.



L'appartamento di Ted si trova nell'edificio sopra il bar, rendendolo un luogo comodo per il gruppo, ma non per Barney che in un episodio lamenta il fatto che il MacLaren's Pub sia esattamente a 23 minuti di taxi dal suo appartamento, il che è spesso motivo di fallimento delle sue conquiste.



Se capitate a New York quindi potete fare tappa da McGee’s Pub e respirare un po’ di atmosfera di How i Met Your Mother. Scoprite come sono diventati oggi i protagonisti di How i Met Your Mother e se siete curiosi, quante fiamme ha avuto Ted Mosby in How i Met Your Mother.