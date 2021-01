Dove si trova l'ospedale di Dr. House? Viaggio sul set della serie

Dr. House è una serie televisiva ideata da David Shore e Paul Attanasio, trasmessa dal 2004 al 2012 e incentrata attorno al protagonista del dottor Gregory House, un medico poco convenzionale ma dotato di grandi capacità ed esperienza.

Il medico Gregory House era a capo di una squadra di medicina diagnostica presso il fittizio ospedale universitario Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, nel New Jersey, ma dove si trova in realtà l'edificio?

Le riprese esterne riguardanti il Princeton Plainsboro Teaching Hospital sono state effettuate al Princeton University's First Campus Center e, tra l'altro, molte di queste riprese mostrano un particolare furgone sulla strada, suggerendo che sono state girate lo stesso giorno. Gli interni, invece, sono stati ricreati negli studi della Fox a Los Angeles.

L'episodio pilota è stato girato in Canada, mentre le riprese degli altri episodi hanno avuto luogo in uno studio della Fox a Century City, quartiere di Los Angeles. Bryan Singer ha scelto Princeton, comune nei pressi del quale crebbe e si laureò, come ambientazione della serie. Le riprese dell'episodio Mezzo genio, in cui hanno recitato anche Dave Matthews e Kurtwood Smith, hanno avuto luogo nell'University of Southern California. La prima puntata della sesta stagione è stata girata nell'abbandonato Greystone Park Psychiatric Hospital situato nel New Jersey, il set del fittizio ospedale psichiatrico Mayfield Psychiatric Hospital.

In ogni caso, in questo momento, cosa sta facendo Hugh Laurie dato che la serie Dr. House è terminata? Sapevate, in realtà, che non doveva essere lui il protagonista di Dr. House?