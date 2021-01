Dove si trova il set di Una mamma per amica? Viaggio sui luoghi di Gilmore Girls

Quante volte abbiamo immaginato di fare una passeggiata per Stars Hollow, prendere un caffè da Luke e visitare il Dragonfly Inn? Scopriamo le location di una delle serie più amate, Una mamma per amica, che raccontava la storia di Lorelai e Rory Gilmore.

Le riprese della serie sono avvenute a Burbank, in California, presso i Warner Bros. Studios. Tutto è stato girato lì, tutti i set utilizzati, dalla tavola calda di Luke alla casa di Lorelai e Rory, sono ai Warner Bros. Studios. Attualmente sono chiusi a causa della pandemia, ma non appena riapriranno si potrà prenotare dei tour per respirare l'aria magica di Stars Hollow.

Amy Sherman-Palladino, creatrice e scrittrice dello spettacolo ha raccontato che l’idea di creare Stars Hollow le è venuta mentre viaggiava in Connecticut. Precisamente, quando ha soggiornato al Mayflower Inn & Spa, hotel a cinque stelle a Washington, una città rurale nella Contea di Litchfield, nel Connecticut.

L’Independence Inn, la locanda in cui Lorelai ha avuto la sua prima esperienza lavorativa, è ispirato proprio al Mayflower Inn & Spa.

Stars Hollow è nata grazie a quella visita nel Connecticut e a città come Washington, New Milford, Bantam e Litchfield che l'hanno ispirata. Nella cittadina immaginaria dello show vivono le due protagoniste Lorelai e Rory Gilmore e con loro vi abitano anche una serie di personaggi indimenticabili che gestiscono locali e attività varie dal piccolo negozio di alimentari di Taylor Doose alla scuola di ballo di Miss Patty. La città dista 30 miglia da Hartford, dove vivono i nonni di Rory, sempre nel Connecticut.

Il famoso gazebo in cui sono avvenuti numerosi eventi importanti in Una Mamma per amica è ispirato al gazebo che si trova nella piazza di New Milford, nella contea di Litchfield nello Stato del Connecticut.



La Chilton, scuola in cui Rory si trasferisce al secondo anno di liceo, si basa in realtà su una vera scuola del Connecticut chiamata Choate Rosemary Hall a Wallingford.

La realtà ha ispirato la creatrice dello show dando vita ad una delle location più caratteristiche del piccolo schermo e più amate, con i fan che ancora oggi visitano le città che hanno ispirato Stars Hollow.



Recentemente Amy Sherman-Palladino ha spiegato perchè Una Mamma per amica non tornerà dopo il revival del 2016, che finiva con una rivelazione scioccante di Rory avvenuta proprio sotto il gazebo che ci aveva accompagnato per sette stagione di Una Mamma per amica.