Dove si trovano i Simpson? Tutto sulla vera Spingfield e dove si trova

Sciogliere il mistero su dove sia esattamente la città di Springfield dei Simpson sembra essere davvero complicato nonostante ci siano molti luoghi popolati di nome Springfield negli Stati Uniti. Nella serie sono stati molto attenti ad oscurare ogni rappresentazione geografica alimentando così l'arcano.

Dato che abbiamo visto un po’ di tutto a Springfield, mari monti e deserti, con molte informazioni contraddittorie e anche le dimensioni risultano incoerenti (Lisa una volta ha detto che West Springfield è "tre volte più grande del Texas"), la città non può essere collocata in un luogo specifico degli Stati Uniti.



Nel film, Ned Flanders dice a Bart che lo stato in cui si trova Springfield è confinante con gli stati di Ohio, Nevada, Maine e Kentucky ma il che è impossibile perché solo l'Ohio e il Kentucky sono stati limitrofi.

Tuttavia, questo non ha scoraggiato i molti fan della serie che si sono divertiti a cercare di trovare possibili location e in base al processo di eliminazione, sono rimasti sei stati: Virginia, Illinois, Arkansas, Oklahoma, Kansas e Nebraska anche se potrebbero essere tutti esclusi a causa del fatto che Springfield ha sia spiagge che deserti.

L’opzione migliore potrebbe essere quella dello stato immaginario di North Takoma su cui David Silverman, regista del film The Simpsons Movie e di vari episodi della serie, ha scherzato sul fatto che Springfield si trova a North Takoma, supportato dalle abbreviazioni di stato NT e TA viste nella serie (ad esempio, sulla patente di Homer).



La risposta definitiva è che non c'è una risposta precisa. Groening e compagnia si sono divertiti molto a rendere Springfield uno posto impossibile da collocare, anche se ispirata alla Springfield situata nell'Oregon, e inoltre potrebbe anche essere che gli Stati Uniti non abbiano la stessa divisione geografica nella serie come nella vita reale.



Scopri quanto costa Maggie nella sigla dei Simpson e le cinque frasi più divertenti di Homer.